И.о. президента Венесуэлы Родригес обратилась к Трампу

Делси Родригес подчеркнула, что верит в Венесуэлу и мечтает о том, чтобы она стала великой державой.
Сергей Дьячкин 05-01-2026 05:15
© Фото: VTV

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес обратилась к американскому лидеру Дональду Трампу с призывом о мире. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В публикации Родригес отмечается, что народы стран Латинской Америки и регион в целом заслуживают мира и диалога, а не войны. Она добавила, что Венесуэла - это та страна, в которую она верит и которой посвятила свою жизнь.

«Моя мечта - чтобы Венесуэла стала великой державой», - подчеркнула Родригес.

Ранее Верховный суд Венесуэлы обязал вице-президента страны Делси Родригес исполнять обязанности главы государства после захвата американскими военными главы государства Николаса Мадуро. Родригес созвала совет обороны Венесуэлы в связи с тем, что действия США, по ее заявлению, направлены на смену режима власти в стране и желанием установить контроль за природными ресурсами. Родригес высказала решимость в защите Венесуэлы и ее богатств. Она также призвала местное население оказывать всяческое содействие вооруженным силам. Военную операцию США в Каракасе Родригес назвала «актом агрессии под надуманными предлогами» и потребовала от США немедленно освободить захваченного президента Мадуро, который является единственным законным лидером. «Венесуэла никогда не будет колонией», подчеркнула политик.

#сша #Дональд Трамп #венесуэла #Николас Мадуро #Делси Родригес #Вице-президент #исполняющий обязанности
