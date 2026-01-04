Верховный суд Венесуэлы обязал Родригес исполнять обязанности президента страны

Верховный суд Венесуэлы обязал вице-президента страны Делси Родригес исполнять обязанности главы государства после захвата американскими военными Николаса Мадуро.

Ранее Родригес созвала совет обороны Венесуэлы в связи с тем, что действия США, по ее заявлению, направлены на смену режима власти в стране и желанием установить контроль за природными ресурсами.

Родригес высказала решимость в защите Венесуэлы и ее богатств. Она также призвала местное население оказывать всяческое содействие вооруженным силам.

Напомним, 3 января спецназ США вытащил президента Венесуэлы и его супругу Силию Флорес из их спальни в резиденции в Каракасе во время одобренной американским лидером Дональдом Трампом военной операции.

Утром 4 января появились сведения о том, что Мадуро с супругой содержатся в изоляторе в Бруклине (Нью-Йорк).