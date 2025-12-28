Родригес: США совершили акт агрессии против Венесуэлы под надуманным предлогом

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес назвала военную операцию США в Каракасе актом агрессии под надуманными предлогами. Об этом она заявила во время обращения гражданам.

Родригес потребовала от США немедленно освободить захваченного президента Николоса Мадуро, который является единственным законным лидером.

«Венесуэла никогда не будет колонией», - подчеркнула она.

Вице-президент призвала граждан сохранять спокойствие о пообещала, что руководство страны будет защищать природные ресурсы страны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска не будут размещены в Венесуэле до тех пор, пока вице-президент Делси Родригес «будет делать то, что хочет Вашингтон».