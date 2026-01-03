МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп призвал не забывать о доминировании США в Западном полушарии

Президент США напомнил миру о доктрине Монро.
Дима Иванов 03-01-2026 22:06
© Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп на фоне похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро призвал не забывать о доктрине Монро, которая провозглашает американский континент зоной, закрытой для вмешательства других держав. Он также заявил, что никто не должен подвергать сомнению лидерство США в Западном полушарии.

США должны помнить о доктрине Монро. Американский континент - это зона ответственности США, и никто не должен вмешиваться. Лидерство Штатов в Западном полушарии не подлежит сомнению, сказал Дональд Трамп.

Трамп также подчеркнул, что действия США направлены на восстановление порядка и защиты интересов региона.

Доктрина Монро - это политика, провозглашенная президентом США Джеймсом Монро в 1823 году, согласно которой Соединенные Штаты выступают против вмешательства европейских держав в дела стран Западного полушария. Со временем доктрина стала основой для американского влияния в Латинской Америке, включая оправдание вмешательств в дела региона.

3 января 2026 года США провели крупномасштабную военную операцию в Венесуэле, в ходе которой нанесли авиаудары по объектам в Каракасе и захватили президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Президент Дональд Трамп объявил об успешном завершении операции и вывозе Мадуро из страны. Операцию провели элитное подразделение спецназа «Дельта» при поддержке агентов ФБР, захватив Мадуро и его супругу в их резиденции посреди ночи.

