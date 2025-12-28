МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп: произошедшее с Мадуро может произойти с кем угодно

Глава Белого дома призвал другие страны не забывать о «доктрине Монро».
Дима Иванов 03-01-2026 20:05
© Фото: Will Oliver - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп предупредил политических деятелей, что их может ждать судьба Николаса Мадуро, захваченного в Каракасе в результате военной операции США. Об этом Трамп сказал на пресс-конференции.

«США будут добиваться того, чтобы их доминирование в западном полушарии больше никогда не ставилось под сомнение», - подчеркнул американский лидер.

Президент США добавил, что эмбарго на нефть из Венесуэлы остается в силе, корабельная группа ВМС США продолжит находиться в Карибском море.

Доктрина Монро - это политика, провозглашенная президентом США Джеймсом Монро в 1823 году, согласно которой Соединенные Штаты выступают против вмешательства европейских держав в дела стран западного полушария. Со временем доктрина стала основой для американского влияния в Латинской Америке, включая оправдание вмешательств в дела региона.

3 января 2026 года Соединенные Штаты осуществили масштабную военную операцию в Венесуэле, включая авиационные удары по объектам в Каракасе и захват президента Николаса Мадуро вместе с его супругой Силией Флорес. Президент США Дональд Трамп подтвердил успешное завершение операции и вывоз Мадуро в Нью-Йорк для суда.

#Дональд Трамп #венесуэла #Латинская Америка #Николас Мадуро #Доктрина Монро
