Трамп: военные США могли убить Мадуро во время захвата

Венесуэльский лидер попытался укрыться за стальными дверьми, сказал президент США.
Дима Иванов 03-01-2026 20:38
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент США Дональд Трамп допустил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро мог быть убит во время операции американских военных по его захвату в Каракасе. Спецназ мог его уничтожить во время ночной операции, если бы это было необходимо.

«Он пытался укрыться в безопасном месте. Знаете, это безопасное место полностью стальное, и он не смог добраться до двери, потому что наши ребята действовали очень быстро», - сказал Трамп журналистам.

Он добавил, что американские военные «прорвались сквозь сопротивление», которое было «очень сильным». При этом никто из американцев не был убит, техника не повреждена. 

«Было много стрельбы», - сказал президент США.

Ранее Трамп заявил, что в операции были задействованы десятки самолетов, вертолетов, кораблей и личного состава. Сейчас Маудро и его супруга находятся на корабле ВМС США, их везут в Нью-Йорк, где может состояться суд.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #венесуэла #Николас Мадуро
