Трамп: США сохранят эмбарго на венесуэльскую нефть после захвата Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил, что одностороннее эмбарго на экспорт нефти из Венесуэлы остается в силе. Об этом американский лидер сообщил в ходе пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

Он также подчеркнул, что операция в республике «должна служить предупреждением» всем, кто угрожает суверенитету Соединенных Штатов.

Американские нефтяные компании намерены вложить миллиарды долларов в восстановление разрушенной нефтяной инфраструктуры и начать приносить доход для страны, отметил Трамп.

Трамп добавил, что США будут управлять Венесуэлой до установления безопасного перехода власти. Американский лидер также упомянул вице-президента Венесуэлы Делси Родригес, заявив, что она выразила готовность сотрудничать с США.

Американские войска не будут размещены в Венесуэле до тех пор, пока вице-президент Делси Родригес «будет делать то, что хочет Вашингтон» после захвата Мадуро, подчеркнул Трамп.

3 января 2026 года США провели крупномасштабную военную операцию в Венесуэле, в ходе которой нанесли авиаудары по объектам в Каракасе и захватили президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Президент Дональд Трамп объявил об успешном завершении операции и вывозе Мадуро и его жены из страны для суда.