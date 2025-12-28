МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой во время переходного периода

Вашингтон будет управлять страной до «разумного перехода власти».
Дима Иванов 03-01-2026 20:48
© Фото: Hu Yousong, XinHua, Globallookpress

США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не получится осуществить безопасный, надлежащий и разумный переход власти, подчеркнул президент Дональд Трамп. Он добавил, что американские военные готовы к новой атаке, если она потребуется.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес провела телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио и заявила о готовности Каракаса к сотрудничеству с Вашингтоном, отметил Трамп.

«Она готова делать все, что, как мы считаем, необходимо для того, чтобы вновь сделать Венесуэлу великой», - сказал президент США.

США, как утверждает Трамп, собираются управлять страной «надлежащим образом», чтобы позаботиться о благополучии Венесуэлы. Односторонние санкции США на экспорт венесуэльской нефти продолжат действовать, но американские нефтяные компании намерены вложить миллиарды долларов в восстановление разрушенной нефтяной инфраструктуры и начать приносить доход для страны, сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон будет добиваться, чтобы доминирование США в Западном полушарии не ставилось под сомнение.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #венесуэла #Николас Мадуро
