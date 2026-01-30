В Кузбассе временно отстранили директора интерната, где умерли девять пациентов

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк поручил отстранить директора психоневрологического интерната в Прокопьевске, где в январе умерли девять пациентов. Глава региона подчеркнул, что это временная мера.

«Я не говорю об увольнении, а о временном отстранении», - сказал он журналистам.

Середюк также поручил региональному Минздраву проводить диспансеризацию пациентов интернатов дважды в год. Он отметил, что готов задействовать для этого областных специалистов.

Кроме того, Середюк распорядился организовать в регионе круглосуточную горячую линию по вопросам социальной сферы. На нее смогут звонить не только родственники и постояльцы интернатов, но и все, кто получает социальные услуги в области.

В психоневрологическом интернате Прокопьевска произошла вспышка гриппа. Вскоре стало известно, что за январь в учреждении скончались девять постояльцев. Следственный комитет расследует дело о нарушении санитарных правил, которое привело к смерти более двух лиц.

Ранее стало известно еще об одной трагедии в Кузбассе. В роддоме Новокузнецка за новогодние праздники скончались девять новорожденных. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, главного врача задержали. Губернатор во время прямого эфира со зрителями предположил, что в высокой смертности виноваты в том числе матери, которые не наблюдались у врачей и не обращались за медицинской помощью до родов. Позднее глава региона извинился и удалил запись.