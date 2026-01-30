МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кузбассе временно отстранили директора интерната, где умерли девять пациентов

Но увольнять руководителя не стали.
Дима Иванов 30-01-2026 12:00
© Фото: Виль Равилов, РИА Новости

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк поручил отстранить директора психоневрологического интерната в Прокопьевске, где в январе умерли девять пациентов. Глава региона подчеркнул, что это временная мера.

«Я не говорю об увольнении, а о временном отстранении», - сказал он журналистам.

Середюк также поручил региональному Минздраву проводить диспансеризацию пациентов интернатов дважды в год. Он отметил, что готов задействовать для этого областных специалистов.

Кроме того, Середюк распорядился организовать в регионе круглосуточную горячую линию по вопросам социальной сферы. На нее смогут звонить не только родственники и постояльцы интернатов, но и все, кто получает социальные услуги в области.

В психоневрологическом интернате Прокопьевска произошла вспышка гриппа. Вскоре стало известно, что за январь в учреждении скончались девять постояльцев. Следственный комитет расследует дело о нарушении санитарных правил, которое привело к смерти более двух лиц. 

Ранее стало известно еще об одной трагедии в Кузбассе. В роддоме Новокузнецка за новогодние праздники скончались девять новорожденных. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, главного врача задержали. Губернатор во время прямого эфира со зрителями предположил, что в высокой смертности виноваты в том числе матери, которые не наблюдались у врачей и не обращались за медицинской помощью до родов. Позднее глава региона извинился и удалил запись.

#интернат #кузбасс #Илья Середюк #Прокопьевск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 