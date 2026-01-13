МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
СК опубликовал кадры из роддома, где умерли девять младенцев

На месте трагедии работают следователи и криминалисты.
Глеб Владовский 13-01-2026 13:52
© Фото: СК РФ © Видео: СК РФ

В Сети появились кадры из роддома в Кузбассе, где в новогодние праздники скончались девять младенцев. Видеозапись опубликовал региональный Следком.

На месте трагедии работают следователи и криминалисты. Как сообщили в местном Минздраве, группу специалистов возглавила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Ранее помощник главы ведомства Мурашко Алексей Кузнецов сообщил об отправке группы экспертов для проверки новокузнецкого роддома, где произошла трагедия.

Напомним, в региональном Минздраве подтвердили информацию, что во время новогодних праздников в медучреждении скончались девять младенцев. В ведомстве уточнили, что после проверки будет дана официальная информация.

