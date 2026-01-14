СК: задержан главврач роддома, где скончались девять младенцев

В Кузбассе задержали главврача роддома, где в новогодние праздники скончались девять младенцев. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«По уголовному делу о гибели младенцев в Новокузнецке задержаны главврач и завотделением реанимации... С участием подозреваемых проводятся следственные действия», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что задержанные подозреваются в преступлениях по статьям «Халатность» и «Причинение смерти по неосторожности». Решается вопрос о предъявлении обвинений.

Ранее в СК «Звезде» заявили, что диагнозы младенцев, умерших в роддоме в Новокузнецке, до сих пор неизвестны. Возбужденное по данному факту уголовное дело передано в центральный аппарат Следственного комитета.