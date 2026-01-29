МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Девять человек умерли в психоневрологическом интернате в Кузбассе

В учреждении произошла вспышка гриппа.
Дима Иванов 29-01-2026 11:51
© Фото: Министерство труда и социальной защиты Кузбасса

Девять человек умерли в январе в психоневрологическом интернате города Прокопьевск в Кузбассе, сообщили власти. Ранее в медицинском учреждении произошла вспышка респираторных заболеваний.

Власти Кемеровской области проводят проверку по каждому случаю смерти пациентов. В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что у 46 пациентов выявлен грипп А, еще у двух - внебольничная пневмония.

Местные СМИ писали, что последние годы душевнобольных в интернате кормили некачественной едой. В помещении было холодно, а персонал относился к пациентам с безразличием.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание людей.

#Кемеровская область #кузбасс #Прокопьевск #вспышка заболеваемости #Грипп А
