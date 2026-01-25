СК: действия персонала привели к массовым смертям в интернате Кузбасса

Ненадлежащее исполнение обязанностей должностными лицами и персоналом психоневрологического интерната в Прокопьевске способствовало распространению вирусной инфекции, сообщили в кемеровском управлении Следственного комитета.

В рамках расследования дела о нарушении санитарных правил, повлекшем смерть двух и более лиц, зафиксировано, что минимум три пациента скончались из-за ухудшения здоровья после гриппа. Причины смерти еще шести человек выясняются.

В учреждении прошли обыски. Следователи изъяли документы, касающиеся кадров и соблюдения санитарных правил. Назначены судебные экспертизы для выявления связи между действиями персонала и смертями пациентов.

Ранее в психоневрологическом интернате произошла вспышка гриппа и пневмонии, заразились 46 пациентов - все они люди с психическими расстройствами. Впоследствии девять человек умерли. Власти пообещали разобраться в каждом случае.