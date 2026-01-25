Участницу «похищения» подростка в Красноярске взяли под стражу

18-летнюю участницу мошеннической схемы, в которую был вовлечен подросток из Красноярска, заключили под стражу на два месяца. Об этом региональная прокуратура сообщила в официальном Telegram-канале.

«В январе 2026 года злоумышленники, действуя по предварительному сговору, склонили 14-летнего красноярца похитить деньги из семейных сейфов», - говорится в публикации.

В прокуратуре уточнили, что злоумышленники вышли на подростка через интернет и по мобильной связи. Они ввели его в заблуждение, убедив, что он якобы помогает своим родным. Подросток, находясь под влиянием мошенников, сообщил им, что дома хранятся крупные суммы денег и ценности.

Организаторы предложили мальчику передать имущество посреднику. Для этого из Сургута в Красноярск прибыла 18-летняя студентка, которой была оплачена поездка. Девушка приехала в дом, где вместе с подростком с помощью дисковой пилы и кувалды вскрыла сейфы и похитила наличные деньги в рублях, долларах и евро на общую сумму не менее 2,5 миллионов рублей. При этом отмечается, что 31 тысячу рублей она оставила себе. Остальное студентка передала неизвестному мужчине у ресторана «Север» на улице Ленина.

В отношении девушки было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ей может грозить до 10 лет заключения. Прокурор настаивал на заключении под стражу, так как подозреваемая не имеет жилья в Красноярске и документа, удостоверяющего личность. Суд согласился с позицией прокурора и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Продолжается поиск других участников преступления и похищенных денег.

Ранее старший брат пропавшего, а потом найденного в Красноярске подростка назвал его действия иррациональными. Он уверен, что тот принимал решения не самостоятельно, потому что 14-летний мальчик не смог бы сам даже снять квартиру. Брат предположил, что школьник стал жертвой обмана и в этой истории замешаны посторонние лица.

Школьника нашли в арендованной квартире, где он находился вместе с девушкой. Из дома вместе с подростком исчезли три миллиона рублей. Позднее злоумышленники связались с его отцом и потребовали выкуп в 30 миллионов. Отец мальчика показал переписку с предполагаемыми похитителями. Он выражал сомнения в подлинности сообщений и подозревал, что само видео с подростком может быть подделкой.