Пропавшего в Красноярске 14-летнего подростка нашли

Пропавшего в Красноярске 14-летнего школьника нашли. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Жив, находился на арендованной квартире вместе с девушкой», - передает РИА Новости сообщение СУ СК по региону.

Напомним, что накануне в Красноярске пропал подросток, которого, как отмечалось, похитили. Злоумышленники требовали от отца ребенка выкуп в размере 30 млн рублей.

Родитель школьника показал переписку с возможными похитителями. Однако, судя по сообщениям, отец сомневался в том, что ему пишут не боты. Предполагалось, что видео подростка также могли подделать.

Вечером того же дня в Красноярске пропала 14-летняя Наташа Елькина. Местные паблики писали, что она похожа на человека, с которым в неизвестном направлении ушел пропавший Коля.

Ранее школьница нашлась. Сообщалось, что она сама вернулась домой.