МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пропавшего в Красноярске 14-летнего подростка нашли

Он находился в арендованной квартире с девушкой.
Гоар Хачатурян 23-01-2026 13:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пропавшего в Красноярске 14-летнего школьника нашли. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Жив, находился на арендованной квартире вместе с девушкой», - передает РИА Новости сообщение СУ СК по региону.

Напомним, что накануне в Красноярске пропал подросток, которого, как отмечалось, похитили. Злоумышленники требовали от отца ребенка выкуп в размере 30 млн рублей.

Родитель школьника показал переписку с возможными похитителями. Однако, судя по сообщениям, отец сомневался в том, что ему пишут не боты. Предполагалось, что видео подростка также могли подделать.

Вечером того же дня в Красноярске пропала 14-летняя Наташа Елькина. Местные паблики писали, что она похожа на человека, с которым в неизвестном направлении ушел пропавший Коля.

Ранее школьница нашлась. Сообщалось, что она сама вернулась домой.

#красноярск #похищение #пропажа #школьник #Выкуп
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 