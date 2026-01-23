Красноярский подросток стал жертвой мошенников, считает его брат

Старший брат пропавшего, а потом найденного в Красноярске подростка назвал его действия иррациональными. Иван Капля уверен, что тот принимал решения не самостоятельно, потому что 14-летний мальчик не смог бы сам даже снять квартиру.

Иван предположил, что школьник стал жертвой обмана и в этой истории замешаны посторонние лица. По его словам, подросток не мог самостоятельно распилить болгаркой сейфы родителей и украсть деньги и он явно не является инициатором происходящего. Его действия были результатом чьего-то влияния и давления, иначе их невозможно объяснить.

«Он далеко не дурак, но он еще ребенок и спокойно мог повестись на то, что ему могли сказать со стороны противоположного пола или просто внушающего человека», - сказал Иван.

Школьника нашли в арендованной квартире, где он находился вместе с девушкой. Из дома вместе с подростком исчезли три миллиона рублей. А потом злоумышленники связались с его отцом и потребовали выкуп в 30 миллионов.

Отец мальчика показал переписку с предполагаемыми похитителями. Он выразил сомнения в подлинности сообщений, подозревая, что это могут быть боты. Также предполагалось, что видео с подростком могли быть подделкой.

В тот же день в Красноярске пропала 14-летняя девочка. Сообщалось, что она похожа на человека, с которым, по некоторым данным, ушел пропавший Коля. Позже выяснилось, что она сама вернулась домой.