По делу о похищении подростка в Красноярске задержали девушку из Сургута

В рамках расследования уголовного дела о похищении подростка В Красноярске задержали жительницу Сургута. Об этом сообщил Следственный комитет по региону в своем Telegram-канале.

В сообщении СК уточняется, что задержанной восемнадцать лет. Ее подозревают по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

«По данным следствия, 21 января 2026 года девушка, действуя сообща с мошенниками, прилетела в город Красноярск», - говорится в публикации.

По данным СК, 22 января подозреваемая пришла к подростку домой. Они вместе взломали сейфы, похитив 3 миллионов рублей. Вечером того же дня подозреваемая передала деньги мошенникам, при этом часть денежных средств она оставила себе. После этого девушка и подросток направились в квартиру, арендованную для них неизвестными лицами. Там они ждали дальнейших указаний.

24 января 2026 года следователи СК вместе с сотрудниками полиции установили местонахождение молодых людей в одной из красноярских квартир. Девушку задержали, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия с целью установление иных лиц, причастных к произошедшему.

Ранее старший брат пропавшего, а потом найденного в Красноярске подростка назвал его действия иррациональными. Он уверен, что тот принимал решения не самостоятельно, потому что 14-летний мальчик не смог бы сам даже снять квартиру. Брат предположил, что школьник стал жертвой обмана и в этой истории замешаны посторонние лица.

Школьника нашли в арендованной квартире, где он находился вместе с девушкой. Из дома вместе с подростком исчезли три миллиона рублей. Позднее злоумышленники связались с его отцом и потребовали выкуп в 30 миллионов. Отец мальчика показал переписку с предполагаемыми похитителями. Он выражал сомнения в подлинности сообщений и подозревал, что само видео с подростком может быть подделкой.