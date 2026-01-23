МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Отец красноярского подростка показал переписку с похитителями и видео от сына

Органы проверяют версию о том, что подросток действует под влиянием мошенников.
Гоар Хачатурян 23-01-2026 08:31
© Фото: Telegram/krpronws © Видео: Telegram/krpronws

Прокуратура Красноярского края опубликовала скриншоты с перепиской отца пропавшего мальчика с похитителями. Кроме того, обнародовано видеообращение 14-летнего подростка к родителю.

«Папа, я очень хочу домой. Сделай все, пожалуйста», - говорит парень.

Судя по сообщениям, отец сомневается в том, что переписывается не с ботами. Предполагается, что видео ребенка также могли подделать.

Предварительно установлено, что накануне отец школьника не обнаружил сына дома, а в сейфе не хватало 3 млн рублей. Позже злоумышленники отправили мужчине видео с просьбой ребенка забрать его. Отмечается, что в ходе переписки преступники запросили сумму, которая в 10 раз больше похищенной.

Органы проверяют версию о том, что подросток действует под влиянием мошенников. Возбуждено уголовное дело о похищении человека.

Напомним, что тех, кто обладает информацией об исчезновении ребенка, СК РФ просит сообщить по телефону 8 (391) 227-06-45 или в отдел полиции.

#Мошенники #красноярск #похищение #подросток #пропажа #школьник #Выкуп
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 