Отец красноярского подростка показал переписку с похитителями и видео от сына

Прокуратура Красноярского края опубликовала скриншоты с перепиской отца пропавшего мальчика с похитителями. Кроме того, обнародовано видеообращение 14-летнего подростка к родителю.

«Папа, я очень хочу домой. Сделай все, пожалуйста», - говорит парень.

Судя по сообщениям, отец сомневается в том, что переписывается не с ботами. Предполагается, что видео ребенка также могли подделать.

Предварительно установлено, что накануне отец школьника не обнаружил сына дома, а в сейфе не хватало 3 млн рублей. Позже злоумышленники отправили мужчине видео с просьбой ребенка забрать его. Отмечается, что в ходе переписки преступники запросили сумму, которая в 10 раз больше похищенной.

Органы проверяют версию о том, что подросток действует под влиянием мошенников. Возбуждено уголовное дело о похищении человека.

Напомним, что тех, кто обладает информацией об исчезновении ребенка, СК РФ просит сообщить по телефону 8 (391) 227-06-45 или в отдел полиции.