BZ: ЕС пересмотрит отношения с Киевом из-за коррупционного скандала

Евросоюз может пересмотреть свою политику по отношению к киевскому режиму после шквала критики, который обрушился на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен из-за ее близости к Владимиру Зеленскому. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

В материале издания отмечается, что пока Евросоюз готовит многомиллиардный пакет помощи киевскому режиму, на президента ЕК усиливается политическое давление. Его причиной стал коррупционный скандал, затрагивающий ближайшее окружение Зеленского. По словам издания, главной претензией к фон дер Ляйен стало личное выгораживание главы киевского режима и ее слишком снисходительное отношение к украинскому правительству.

Подчеркивается, что критика звучит именно в тот момент, когда ЕС значительно расширяет свою финансовую поддержку Украине до 90 миллиардов евро. Разгоревшийся скандал может кардинально изменить политику Европы в отношении Украины.

«Этот случай выявляет структурную проблему в политике ЕС в отношении Украины. <…> В свете растущих финансовых потоков и продолжающихся скандалов в Украине, возникает вопрос, сможет ли ЕС политически поддерживать нынешний курс в отношении Украины», - резюмируется в материале.

В последние недели на Украине получили продолжение крупные коррупционные скандалы. Стало известно, что детективы антикоррупционных органов НАБУ и САП пришли с обыском к главе политической партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Она подозревается в подкупе депутатов, которые голосовали по ее указке. Следствие не исключает, что Тимошенко также склоняла своих политических оппонентов присоединиться к ее партии. Одна из таких «вербовочных» бесед была записана и оказалась в руках НАБУ.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе со «Звездой» объяснил, почему украинские антикоррупционные органы взялись за главу фракции «Батькивщина». Она была инициатором и активным участником законов против НАБУ, которые появились летом прошлого года. Олейник также предположил, что в Раде может работать около десяти депутатов на НАБУ.

До этого бывший депутат Верховной рады Олег Царев рассказал, что когда депутаты Рады голосовали за законопроект, снижающий полномочия антикоррупционных органов, «НАБУ запомнило этих депутатов». И по результатам прослушивания следственные органы смогли установить, что депутаты голосуют тем или иным образом, потому что получают особую «зарплату».