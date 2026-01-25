МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Berliner Zeitung: Урсула фон дер Ляйен покрывает коррупцию Зеленского

Критика председателя ЕК усилилась на фоне подготовки очередного транша финансовой помощи Украине на сумму €90 млрд.
Ян Брацкий 25-01-2026 05:31
© Фото: Christoph Soeder dpa Global Look Press

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен поймали на покрывательстве главы киевского режима Владимира Зеленского во время громкого коррупционного скандала на Украине. Об этом пишет издание Berliner Zeitung. Авторы статьи также указывают на чрезмерно снисходительное отношение председателя ЕК к украинскому правительству в целом.

«Фон дер Ляйен попала под критику за то, что воздерживается от того, чтобы привлечь именно Зеленского к ответственности, особенно учитывая суммы денег, фигурировавшие в деле», - пишет издание.

Скандал в прессе разразился на фоне подготовки очередного многомиллионного пакета финансовой помощи Украине, напоминают журналисты. В настоящий момент на кону кредит в €90 млрд.

В статье говорится, что подобное отношение со стороны высшего политического руководства Европы к Зеленскому выявляет структурную проблему в политике объединения. Особенно в свете растущих финансовых потоков и бесконечных скандалов на Украине. В этой ситуации, Брюссель может оказаться неспособен политически поддерживать нынешний курс своих подопечных.

Напомним, в последние недели на Украине получили продолжение крупные коррупционные скандалы. Стало известно, что детективы НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры нагрянули с обыском к главе политической партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Она подозревается в подкупе депутатов, которые голосовали по ее указке. Следствие не исключает, что Тимошенко также склоняла своих политических оппонентов присоединиться к ее партии. Одна из таких «вербовочных» бесед была записана и оказалась в руках НАБУ.

#Украина #Зеленский #евросоюз #Урсула фон дер Ляйен #коррупция
