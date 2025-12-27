Когда украинские народные депутаты голосовали за законопроект, снижающий полномочия НАБУ, антикоррупционное ведомство запомнило этих депутатов и теперь пришло к ним с обысками. Об этом рассказал «Звезде» бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

Царев рассказал, что сегодня антикоррупционные органы пришли с обысками в правительственный квартал, в комитет. Он объяснил что это место, где находятся кабинеты народных депутатов. По словам Царева, мотивом для прихода антикоррупционных органов, возможно, стало тайное прослушивание депутата Юрия Киселя, когда он говорил с Сергеем Шефером, бывшим первым помощником главы киевского режима Владимира Зеленского.

«Речь идет о выдаче депутатам зарплаты в конвертах. Депутаты получали от 10 до 25 тысяч долларов в разные периоды времени, разные депутаты, в месяц, за то, что они голосуют за все, что Зеленский и правительство Зеленского вносило в Верховную раду Украины», - рассказал Царев.

При этом политик отметил, что депутаты получали деньги и за то, чтобы затем не голосовать «за то, что не нужно». Царев добавил, что когда народные депутаты голосовали за законопроект, снижающий полномочия антикоррупционных органов, «НАБУ запомнило этих депутатов». И по результатам прослушивания следственные органы смогли установить, что депутаты голосуют тем или иным образом, потому что получают особую «зарплату».

«Одновременно пришли с обысками в жилой комплекс, где находится партийный офис "Слуги народа". Будут проверять, будут смотреть документы. Ну и, в общем-то, обыск - это обязательная часть следственных действий. Независимо от того, нужны они или не нужны, но для того, чтобы потом предъявить обвинение народу», - объяснил Царев.

По словам политика, дальше уже «пойдут аресты». Царев иронически назвал это «очень хорошим фоном» для встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Так же он рассказал, что службы охраны Верховной рады пытались не пропустить антикоррупционные органы, но они все равно прошли.

Ранее Царев рассказал «Звезде», как план киевского режима был сорван российскими силовиками. Главу НАБУ пытались снять с должности при помощи поддельного российского паспорта. Его должность мог занять его первый заместитель Андрей Синюк. Царев объяснил, что Синюк - человек Андрея Ермака, бывшего главы офиса Владимира Зеленского. Он полностью подконтролен киевскому режиму. Расследования НАБУ и САП Царев назвал «чудовищным ударом» по имиджу действующей власти. По его словам, уже и бельгийское правительство ужесточило требования к изъятию российских золотовалютных резервов под выдачу кредита Украине.