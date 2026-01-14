МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НАБУ проводят обыски у главы одной из фракций Верховной Рады

Сообщается, что это может быть Юлия Тимошенко.
Тимур Юсупов 14-01-2026 01:22
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Global Look Press

Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило главу одной из фракций парламента в подкупе депутатов Верховной Рады. Как пишут местные СМИ, речь идет о лидере объединения «Батькивщина» Юлии Тимошенко - утверждается, что сейчас в офисе партии проводятся обыски.

По имеющейся информации, в отношении деятельности одного из высокопоставленных членов Рады инициировано расследование по факту «предложении неправомерной выгоды другим депутатам за голосование по законопроектам». Если верить нардепу Украины Алексею Гончаренко*, именно Тимошенко с помощью взяток пыталась убедить нескольких членов Верховной Рады присоединиться к ее фракции. По словам политика, одна из «вербовочных» бесед попала на запись и была передана в НАБУ.

Сообщается также, что помимо офиса «Батькивщины», обыски проводятся у главы фракции Зеленского «Слуга народа» Давида Арахамии. Несколькими днями ранее сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыски у водителя экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

* внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

#Украина #коррупция #Юлия Тимошенко #«Батькивщина» #обыски #НАБУ
