Бывший депутат Рады объяснил, почему НАБУ взялось за Тимошенко

По словам Владимира Олейника, Тимошенко выступала против НАБУ, что может говорить о ее связи с властями Украины.
Игнат Далакян 14-01-2026 17:25
© Фото: Стрингер, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Глава фракции «Батькивщина» Верховной рады Юлия Тимошенко была инициатором и активным участником законов против НАБУ, которые появились летом прошлого года. Об этом рассказал «Звезде» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По словам специалиста, это наряду с версией самого НАБУ о том, что Тимошенко переманивала на сторону депутатов во время голосования за или против тех или иных законов за деньги, могло послужить причиной расследования.

«Как правило, такие вопросы не поднимает оппозиция. Тот же Порошенко* не выступал против НАБУ. Он говорил, наоборот, что не надо передавать контроль Зеленскому, пускай это будет контроль американцев. Так поступает всегда оппозиция. Но когда вы говорите, что надо взять под контроль, значит, что-то есть там и на вас, потому что это, как правило, собирают так материалы против власти. А если вы где-то власти подыгрывали в каких-то голосованиях, значит, вы там тоже в доле», - объяснил Олейник.

Он также предположил, что в Раде может работать около десяти депутатов на НАБУ.

Ранее главе фракции «Батькивщина» Верховной рады Юлии Тимошенко предъявили обвинения в подкупе депутатов Рады. НАБУ также опубликовало кадры обысков у Тимошенко. Сама она отрицает все обвинения.

* Петр Порошеко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#Расследования #Юлия Тимошенко #наш эксклюзив #НАБУ
