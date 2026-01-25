МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Мурманской области ввели режим ЧС из-за рухнувших опор ЛЭП

Вертолет Ми-8 вылетел из Архангельска, чтобы чинить линию электропередач.
Владимир Рубанов 25-01-2026 15:28
© Фото: andrey_chibis, Telegram © Видео: rossetisevzap, Telegram

Из-за серьезной аварии на энергосетях в Мурманской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис. По его словам, работники компании «Россети» круглосуточно трудятся, чтобы вернуть электричество, но пока не смогли это сделать.

Проблема в плохой погоде и сложной местности с крутыми подъемами. По словам главы региона, режим ЧС для жителей это ничего не изменит, но поможет привлечь больше техники и материалов.

К месту аварии отправили дополнительные бригады и перебросят специализированную технику. Вертолет Ми-8 вылетел из Архангельска в Мурманскую область, чтобы чинить линию электропередач. Он привезет материалы для работы в тундре, сообщили «Россети Северо-Запад». Опору соберут на земле, закрепят на вертолете и установят на подготовленное место.

23 января в 7 километрах от Мурманска по направлению к Североморску-3 разрушились пять опор ЛЭП. Две из них эксплуатировались с 1966 года, две - с 1982 года, одна - с 1988 года. Срок службы таких опор - до 40 лет, потом каждые 5 лет они проходят техосмотр. Следователи проверяют сроки и качество последних технических освидетельствований. На месте также работали взрывотехники. Признаков внешнего воздействия на конструкции не нашли.

По последним данным «Россетей» на 18:00 24 января, около 10% жителей Мурманска попали под ограничение электроснабжения. Специалисты проводят переключение потребителей, чтобы минимизировать время отключения света.

#североморск #Мурманск #Мурманская область #авария #режим ЧС #Ремонт #андрей чибис #отключение электроэнергии
