МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Мурманской области мороз повредил пять опор ЛЭП, им везут замену

Глава региона сообщил, что подключение объектов водоснабжения и здравоохранения обеспечено, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.
Сергей Дьячкин 24-01-2026 07:43
© Фото: Павел Львов, РИА Новости © Видео: Telegram/andrey_chibis

В Мурманской области получили повреждения пять опор ЛЭП, но новые уже везут из Ленинградской области и Республики Карелия. Об этом губернатор региона Андрей Чибис сообщил в своем официальном Telegram-канале.

В пятницу мэр Мурманска Иван Лебедев сообщил о частичном отключении света в городе из-за скачка напряжения, который произошел на фоне непогоды. Подобная ситуация произошла и в Североморске. К отключениям привело образование льда и изморози на ЛЭП, пояснял Лебедев. Чибис позднее заявил, что в области ввели режим повышенной готовности, а сам губернатор провел заседание оперативного штаба.

«О ходе работ доложили руководители "Россетей", организаций жизнеобеспечения, главы муниципальных образований», - сообщил губернатор.

Согласно актуальной информации от главы региона, электроснабжение восстановили на всех котельных. В ближайшее время тепло начнет возвращаться в дома жителей Мурманской области.

«Организована доставка новых опор из Ленинградской области и Республики Карелия», - сообщил Чибис.

Он добавил, что подключение объектов водоснабжения и здравоохранения обеспечено. В данный момент продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. В причинах произошедшего разберутся в ходе следствия.

#Мурманская область #ЛЭП #Непогода #Энергетика #мороз #андрей чибис
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 