В Мурманской области мороз повредил пять опор ЛЭП, им везут замену

В Мурманской области получили повреждения пять опор ЛЭП, но новые уже везут из Ленинградской области и Республики Карелия. Об этом губернатор региона Андрей Чибис сообщил в своем официальном Telegram-канале.

В пятницу мэр Мурманска Иван Лебедев сообщил о частичном отключении света в городе из-за скачка напряжения, который произошел на фоне непогоды. Подобная ситуация произошла и в Североморске. К отключениям привело образование льда и изморози на ЛЭП, пояснял Лебедев. Чибис позднее заявил, что в области ввели режим повышенной готовности, а сам губернатор провел заседание оперативного штаба.

«О ходе работ доложили руководители "Россетей", организаций жизнеобеспечения, главы муниципальных образований», - сообщил губернатор.

Согласно актуальной информации от главы региона, электроснабжение восстановили на всех котельных. В ближайшее время тепло начнет возвращаться в дома жителей Мурманской области.

«Организована доставка новых опор из Ленинградской области и Республики Карелия», - сообщил Чибис.

Он добавил, что подключение объектов водоснабжения и здравоохранения обеспечено. В данный момент продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. В причинах произошедшего разберутся в ходе следствия.