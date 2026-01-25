Следователи не нашли признаков внешнего воздействия на ЛЭП под Мурманском

Следователи СК России продолжают расследование уголовного дела по факту отключения электроснабжения в нескольких населенных пунктах Мурманской области. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СУ СК по региону.

«Следователи отдела по расследованию особо важных дел и сотрудники отдела криминалистики продолжают производство следственных действий по уголовному делу о халатности, приведшей к массовому отключению энергопотребителей в Мурманске и ЗАТО Североморск», - говорится в публикации.

Правоохранителям удалось установить, что 23 января 2026 на расстоянии примерно семи км от Мурманска по направлению к Североморску-3 произошло разрушение пяти промежуточных опор ЛЭП. Две опоры использовались с 1966 года, еще две были установлены в 1982 году, одна функционировала с 1988 года. Срок эксплуатации подобных опор составляет до сорока лет. Причем каждые пять лет ЛЭП и опоры ЛЭП должны подвергаться техническому освидетельствованию. В данный момент сроки и качество освидетельствований, проведенных по рухнувшим опорам, проверяют следователи.

Следственная группа произвела осмотры места происшествия. В них участвовали специалисты-взрывотехники и специалисты-энергетики. С объектов электрооборудования изъяли смывы и вырезы. В ходе визуального осмотра признаков какого-либо внешнего воздействия третьих лиц на опоры ЛЭП не установлено.

Из помещений сетевой организации изъяли техдокументацию, содержащую сведения об обслуживании и содержании ЛЭП, а также лицах, ответственных за их безопасность. Был назначен комплекс судебных экспертиз. Продолжаются допросы лиц сетевой организации, в том числе директора регионального филиала. Расследование уголовного дела продолжается.

СК, среди прочего, проверяет адекватность и соразмерность мер, принятых по своевременной очистке ЛЭП от гололедно-изморозевых отложений, которые могли привести к обрушению опор и дальнейшей аварийной ситуации.

Ранее сообщалось, что Североморск остался без электричества из-за падения опор ЛЭП. Корреспондент «Звезды» передал кадры с места событий. До этого в Мурманской области обрушились пять опор ЛЭП. Отмечалось, что причиной аварии стали снегопад и сильный ветер. Массовый блэкаут затронул жилые дома и корабли Северного флота. Ведутся восстановительные работы. Для того, чтобы жители могли разогреть еду и зарядить сотовые устройства, организованы пункты на базе школ, детсадов и культурных учреждений.