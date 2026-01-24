Улицы Североморска показали во время блэкаута из-за аварий на ЛЭП

Североморск остался без электричества из-за падения опор ЛЭП. Корреспондент «Звезды» передает кадры с места событий.

Напомним, что ранее в Мурманской области обрушились пять опор ЛЭП. Отмечалось, что причиной аварии стали снегопад и сильный ветер. Массовый блэкаут затронул жилые дома и корабли Северного флота.

Прямо сейчас ведутся восстановительные работы. Для того, чтобы жители могли разогреть еду и зарядить сотовые устройства, организованы пункты на базе школ, детских садов и культурных учреждений. Об этом сообщил в своих социальных сетях глава ЗАТО Владимир Евменьков.

«Зарядить мобильные устройства можно будет в холле здания администрации муниципалитета на первом этаже», - написал он.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что из-за серьезного повреждения опор восстановление электричества займет не меньше суток. Тем не менее, в домах уже есть тепло.

Ранее сообщалось, что причиной катастрофы могло стать и то, что накануне должностные лица не приняли меры по содержанию ЛЭП в надлежащем состоянии. Они не отреагировали на аварийные отключения энергоснабжения, вследствие чего пострадали объекты критической инфраструктуры.