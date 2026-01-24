В Мурманске после аварии на сетях остаются без света 10% домов

В Мурманской области вторые сутки устраняют последствия аварии на энергосетях. По состоянию на 18.00, 10% домов Мурманска остаются без света, сообщили в компании «Россети Северо-Запад».

В городе начали открывать пункты помощи, где можно зарядить электронные устройства и получить продукты, сообщил глава города Иван Лебедев. Для жителей подготовили интерактивные карты, на которых можно узнать адреса работающих магазинов, пунктов обогрева, полевых кухонь и мест для зарядки телефонов.

В Мурманской области 23 января произошло обрушение пяти опор ЛЭП. В Мурманске и Североморске стали наблюдаться массовые отключения электроэнергии. В городах ввели ограничения потребления. Следственные органы Мурманской области возбудили уголовное дело о халатности по факту массовых отключений.

Восстановление электроснабжения займет не менее суток, сообщил глава региона Андрей Чибис. Замену для поврежденных опор ЛЭП везут из Ленинградской области и Республики Карелия.

Проблемы с энергоснабжением переживает также Североморск. Там для жителей тоже организовали пункты помощи на базе школ, детских садов и культурных учреждений.