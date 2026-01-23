Опубликованы первые кадры трехсторонних переговоров в Абу-Даби

Опубликованы первые кадры с трехсторонней встречи представителей России, США и Украины в Абу-Даби. Видео опубликовало Emirates News Agency. На кадрах представители делегаций перед началом переговоров беседуют с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном.

Ранее с заявлением по поводу старта переговоров выступили в министерстве иностранных дел ОАЭ. Там сообщили, что трехсторонние встречи продлятся два дня. В министерстве добавили, что Абу-Даби успешно справляется со своей ролью посредника, так как уже 17 раз способствовал переговорам между Россией и Украиной по обмену заключенными. В результате на свободе оказались 4 641 человек.

Сегодня первая встреча в рамках трехстороннего диалога. Ожидается, что речь пойдет о территориальных вопросах, остающихся неразрешенными. Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Вместе с ним в Эмираты прилетели высокопоставленные представители Министерства обороны. Перед отъездом делегатов подробно проинструктировал президент страны Владимир Путин.

Украину представляют секретарь СНБО Рустем Умеров, глава президентского офиса Кирилл Буданов* (внесен в перечень террористов и экстремистов), руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и прочие. Переговорная группа США не перетерпела изменений. Это спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф, Джаред Кушнер и Джош Грюнбаум. Последний подключился к переговорам накануне и впервые участвует в них на таком высоком уровне.

Напомним, сегодняшняя встреча - результат договоренностей, достигнутых накануне в Кремле. Российский президент общался с заокеанскими делегатами без малого четыре часа. Как отметил по итогам встречи его помощник Юрий Ушаков, диалог носил конструктивный и предельно откровенный характер. Его участники пришли к выводу, что дальнейшее урегулирование украинского кризиса должно проходить по согласованной в Анкоридже формуле.

