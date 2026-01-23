Президент ОАЭ встретился с главами делегаций России, Украины и США

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян встретился с главами делегаций России, США и Украины. Об этом сообщило государственное агентство WAM. В Абу-Даби в пятницу проходит первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности.

Шейх выразил надежду на успех переговоров и достижение позитивных результатов, которые помогут завершить многолетний конфликт. Он также подчеркнул, что ОАЭ поддерживают все мирные инициативы, направленные на урегулирование украинского кризиса и учитывающие интересы всех сторон.

Предполагается, что заседание рабочей группы, начавшееся в пятницу, продолжится в субботу. Как ранее сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, в состав переговорщиков с российской стороны входят представители министерства обороны РФ, включая начальника Главного управления Генерального штаба, адмирала Игоря Костюкова.

Переговоры пройдут в закрытом формате, сообщает ТАСС. Место встреч делегаций не разглашается. Такой порядок будет действовать по крайней мере на сегодняшний вечер.

Кроме того, запланирована встреча между специальным представителем президента России Кириллом Дмитриевым и американским посланником Стивом Уиткоффом. Они намерены обсудить экономические вопросы.

Владимир Зеленский сообщал, что основной темой предстоящих трехсторонних переговоров в ОАЭ станет территориальный вопрос. Ожидается, что Москва, Вашингтон и Киев представят свои позиции по этому вопросу. В пятницу в Кремле подчеркнули, что украинские войска должны покинуть Донбасс.

Переговоры в Абу-Даби проходят после встречи президента России Владимира Путина с американской делегацией. На этой встрече обсуждались параметры мирного урегулирования после контактов между Вашингтоном и Киевом, а также европейскими странами.