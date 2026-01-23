МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МИД ОАЭ заявил о начале переговоров делегаций России, США и Украины

Это первое такое заседание рабочей группы по безопасности с участием всех трех сторон.
Владимир Рубанов 23-01-2026 18:37
© Фото: Jay Hirano, AFLO, Global Look Press

Переговоры делегаций России, США и Украины начались в пятницу в Абу-Даби и, как ожидается, продлятся два дня, сообщили в МИД ОАЭ. В министерстве добавили, что страна успешно выступила посредником в 17 переговорах по обмену заключенными между Россией и Украиной. В результате освобожден 4 641 заключенный.

Это первое такое заседание рабочей группы по безопасности с участием всех трех сторон. Предполагается, что обсуждения сфокусируются на территориальных вопросах, особенно по поводу Донбасса.

Российских представителей возглавляет начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Делегация состоит из представителей Минобороны. Она получила инструкции от Владимира Путина.

Украину представляют секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов*, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и другие. США делегировали Джареда Кушнера, Джоша Грюнбаума и Стива Уиткоффа - для отдельной экономической встречи со спецпредставителем президента  Кириллом Дмитриевым.

В ночь на пятницу прошли переговоры Владимира Путина и Уиткоффа. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, встреча длилась около четырех часов, была исключительно содержательной и конструктивной. Ее участники пришли к выводу, что без урегулирования территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, невозможно достичь устойчивого мира. Пока этого не произошло, Россия будет продолжать добиваться своих целей на поле боя, где ВС РФ сохраняют стратегическую инициативу.

* Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

