Путину представили нового участника делегации США Грюнбаума

Джош Грюнбаум ранее подключался к украинскому урегулированию, принимая участие в переговорах с Киевом и во встречах с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.
Ян Брацкий 22-01-2026 23:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф представил российскому лидеру комиссара Федеральной службы закупок США Джоша Грюнбаума. Тот впервые приехал в Кремль на переговоры в составе американской делегации.

До этого комиссар уже подключался к украинскому урегулированию, принимая участие в переговорах с Киевом и во встречах с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, но в Кремль прибыл впервые.

О Грюнбауме известно, что он юрист, имеет образование Нью-Йоркского университета. На пост комиссара Федеральной службы закупок был назначен в январе 2025 года. Помимо этого является старшим советником Дональда Трампа.

#Путин #Украина #сша #Кремль #переговоры #Грбнбаум
