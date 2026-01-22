Путину представили нового участника делегации США Грюнбаума

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф представил российскому лидеру комиссара Федеральной службы закупок США Джоша Грюнбаума. Тот впервые приехал в Кремль на переговоры в составе американской делегации.

До этого комиссар уже подключался к украинскому урегулированию, принимая участие в переговорах с Киевом и во встречах с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, но в Кремль прибыл впервые.

О Грюнбауме известно, что он юрист, имеет образование Нью-Йоркского университета. На пост комиссара Федеральной службы закупок был назначен в январе 2025 года. Помимо этого является старшим советником Дональда Трампа.