Ушаков рассказал об итогах переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом в Кремле были предельно откровенными и доверительными. Таким мнением с журналистами поделился помощник главы нашего государства Юрий Ушаков.

«Переговоры продолжались около четырех часов и были исключительно содержательными, конструктивными и предельно откровенными и доверительными», - сказал Ушаков.

Помощник президента напомнил, что представители американской делегации прибыли в Москву из швейцарского Давоса, где до последнего времени участвовали в серии мероприятий вместе с президентом США Дональдом Трампом. Часть из этих мероприятий касалась украинского урегулирования, уточнил Ушаков.

«Они из первых рук поделились своими впечатлениям и оценками от встречи Трампа в Давосе с Зеленским. Они также оценили и другие контакты, которые состоялись в течение декабря и января в США и ряде европейских столиц. В целом, встреча президента России с американскими представителями и была сфокусирована на том, чтобы получить информацию по итогам контактов американцев с украинцами и европейцами и вместе определить параметры дальнейших действий», - пояснил помощник президента.

В целом, встреча в Кремле была во всех смыслах полезной, как для нашей, так и для американской сторон, отметил он. Условлено, что переговорные группы продолжат контакты друг с другом по украинской тематике и по другим вопросам, констатировал Юрий Ушаков.