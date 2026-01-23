МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ушаков рассказал об итогах переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле

Представители американской стороны подробно проинформировали российского президента об итогах контактов США с Украиной и ЕС, уточнил Юрий Ушаков.
Ян Брацкий 23-01-2026 04:25
© Фото: Roman Naumov URA.RU Global Look Press

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом в Кремле были предельно откровенными и доверительными. Таким мнением с журналистами поделился помощник главы нашего государства Юрий Ушаков.

«Переговоры продолжались около четырех часов и были исключительно содержательными, конструктивными и предельно откровенными и доверительными», - сказал Ушаков.

Помощник президента напомнил, что представители американской делегации прибыли в Москву из швейцарского Давоса, где до последнего времени участвовали в серии мероприятий вместе с президентом США Дональдом Трампом. Часть из этих мероприятий касалась украинского урегулирования, уточнил Ушаков.

«Они из первых рук поделились своими впечатлениям и оценками от встречи Трампа в Давосе с Зеленским. Они также оценили и другие контакты, которые состоялись в течение декабря и января в США и ряде европейских столиц. В целом, встреча президента России с американскими представителями и была сфокусирована на том, чтобы получить информацию по итогам контактов американцев с украинцами и европейцами и вместе определить параметры дальнейших действий», - пояснил помощник президента.

В целом, встреча в Кремле была во всех смыслах полезной, как для нашей, так и для американской сторон, отметил он. Условлено, что переговорные группы продолжат контакты друг с другом по украинской тематике и по другим вопросам, констатировал Юрий Ушаков.

#Россия #Путин #сша #Ушаков #Кремль #переговоры #Уиткофф
