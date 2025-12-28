МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
KNR: глава МИД Гренландии расплакалась после переговоров в Белом доме

Изменить позицию США по острову не удалось.
Константин Денисов 15-01-2026 18:02
© Фото: Andrew Thomas Keystone Press Agency, Global Look Press

Глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт заплакала во время интервью после переговоров в Белом доме о судьбе острова. Об этом сообщает KNR.

«Моцфельдт вышла в прямой эфир на радио KNR, и здесь эмоции этого опытного и сдержанного политика выплеснулись наружу», - говорится в сообщении.

Моцфельдт долго готовилась к встрече с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом. Однако давление американской стороны, по ее словам, оказалось слишком значительным и только усилилось.

Ранее Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что аннексия Гренландии США станет «концом НАТО». В свою очередь, американские аналитики подсчитали, что приобретение острова мирным путем обойдется США в 700 млрд долларов.

Глава Белого дома Дональд Трамп признался, что его не волнует желание населения Гренландии остаться под юрисдикцией Дании. Европейские страны начали стягивать на остров войска, усиливая оборону.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Гренландия #Дания
