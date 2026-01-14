В США рассчитали стоимость покупки Гренландии

Гренландия обойдется США в 700 млрд долларов. Об этом сообщает NBC News.
По информации издания, вариант с аннексией острова уже практически не рассматривается. Сейчас приоритетом для Штатов является его покупка.
Также США может заключить соглашение о свободной ассоциации. Это даст право Вашингтону разместить в Гренландии свои войска в обмен на финансовую помощь.
В ближайшие недели предложение о покупке Гренландии должен подготовить госсекретарь США Марко Рубио. Об этом сообщили источники в Белом доме.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал нежелание гренландцев быть частью США «их проблемой».
