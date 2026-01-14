МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В США рассчитали стоимость покупки Гренландии

Дональд Трамп всерьез нацелился на приобретение острова.
Константин Денисов 14-01-2026 21:15
© Фото: CHROMORANGE Bilderbox, Globallookpress

Гренландия обойдется США в 700 млрд долларов. Об этом сообщает NBC News.

По информации издания, вариант с аннексией острова уже практически не рассматривается. Сейчас приоритетом для Штатов является его покупка.

Также США может заключить соглашение о свободной ассоциации. Это даст право Вашингтону разместить в Гренландии свои войска в обмен на финансовую помощь.

В ближайшие недели предложение о покупке Гренландии должен подготовить госсекретарь США Марко Рубио. Об этом сообщили источники в Белом доме.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал нежелание гренландцев быть частью США «их проблемой».

#сша #Дональд Трамп #Гренландия #покупка #Марко Рубио
