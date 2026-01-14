Трамп назвал «их проблемой» нежелание гренландцев быть частью США

Нежелание жителей Гренландии становиться частью США - это их личная проблема. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать заявление главы правительства острова Фредерика Нильсена о предпочтении местных жителей быть связанными с Данией. Президент США ответил, что не знает политика и не разделяет его мнение, пишет aif.ru.

«Это их проблема (жителей Гренландии. - Прим. ред.). Я с ним не согласен. Я не знаю, кто он. Ничего о нем не знаю, но это станет для него большой проблемой», - подчеркнул Трамп.

Ранее председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявил «Звезде», что президент США ищет выигрыш в деньгах и экономических макропроектах, делая громкие заявления по Гренландии.