Франция и ФРГ направят войска в Гренландию на фоне заявлений США

Командование войсками на острове будут осуществлять представители Дании.
Глеб Владовский 15-01-2026 08:56
© Фото: Steffen Trumpf, dpa, Global Look Press

Германия и Франция направят своих военных на территорию Гренландии на фоне заявлений США. Об этом сообщила газета Bild.

«Будет отправлен предварительный состав некоторых членов бундесвера... Первая разведывательная группа начнет работу в четверг», - цитирует выдержку из материала Life.

Как отмечает агентство, командование европейскими войсками на территории острова будут осуществлять представители Дании, а не НАТО. При этом не уточняется, когда Париж направит свои силы в регион.

Ранее сообщалось, что жители острова запасаются провизией на случай аннексии со стороны США. По словам очевидцев, горожане пребывают в напряженном и подавленном состоянии - главной темой для обсуждения является возможный захват их земель Америкой и последующий за этим кризис.

#в стране и мире #Франция #войска #сша #Германия #Гренландия
