Министр иностранных дел Дании: аннексия Гренландии США станет «концом НАТО»

В МИД страны выразили надежду, что конфликта удастся избежать.
Тимур Юсупов 15-01-2026 04:03
© Фото: M. Lohmann, blickwinkel, Global Look Press

Министр иностранных дел Дании высказал мнение, что попытка США силой присоединить Гренландию станет концом для североатлантического альянса. Об этом Ларс Лекке Расмуссен заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Я надеюсь, этого не произойдёт. Это будет концом НАТО», - выразил надежду политик.

В самой Гренландии открыто заявляют о нежелании становиться еще одним штатом Америки. По словам главы местного правительства, если острову придется прямо сейчас делать выбор - они предпочтут остаться в составе Дании.

Юридически Гренландия является частью Королевства Дания. США же, по договору 1951 года, берет на себе обязательства по защите острова от внешней агрессии. Тем не менее, в последние месяцы американский президент Дональд Трамп открыто угрожает аннексировать остров, так как тот из-за своего местоположения якобы принадлежит Соединенным Штатам.

Ранее глава датского МИД опроверг заявления Трампа о том, что Гренландии якобы угрожают Китай и Россия.

