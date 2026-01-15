Министр иностранных дел Дании: аннексия Гренландии США станет «концом НАТО»

Министр иностранных дел Дании высказал мнение, что попытка США силой присоединить Гренландию станет концом для североатлантического альянса. Об этом Ларс Лекке Расмуссен заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Я надеюсь, этого не произойдёт. Это будет концом НАТО», - выразил надежду политик.

В самой Гренландии открыто заявляют о нежелании становиться еще одним штатом Америки. По словам главы местного правительства, если острову придется прямо сейчас делать выбор - они предпочтут остаться в составе Дании.

Юридически Гренландия является частью Королевства Дания. США же, по договору 1951 года, берет на себе обязательства по защите острова от внешней агрессии. Тем не менее, в последние месяцы американский президент Дональд Трамп открыто угрожает аннексировать остров, так как тот из-за своего местоположения якобы принадлежит Соединенным Штатам.

Ранее глава датского МИД опроверг заявления Трампа о том, что Гренландии якобы угрожают Китай и Россия.