Минэнерго США: компания Chevron будет работать в Венесуэле два года

Крупнейшая американская интегрированная энергетическая компания Chevron будет работать в Венесуэле от 18 до 24 месяцев. Такое заявление сделал министр энергетики США Крис Райт.

По словам министра, корпорация видит возможности для роста производства в Венесуэле на 50%. Несмотря на санкции, американская фирма Chevron еще в сентябре получила разрешение от конгресса загружать танкеры венесуэльской нефтью. На данный момент она оказалась единственным экспортером нефти из Венесуэлы.

По данным, собранным Bloomberg, в январе 2026 года в контролируемые правительством Венесуэлы порты Хосе и Бахо-Гранде запланировано прибытие как минимум 11 судов, зафрахтованных американским нефтяным гигантом. Эти предварительные данные превышают декабрьский показатель в 9 судов и являются самыми высокими с октября, когда было загружено 12 танкеров. Компания из Хьюстона работает в Венесуэле по лицензии, выданной Минифином США, и является единственной западной фирмой, которой разрешено добывать и экспортировать нефть в условиях американских санкций.

Из 11 судов, зафрахтованных Chevron и направляющихся в южноамериканскую страну, одно уже загружено, а два других в настоящее время пришвартованы, показывают данные отслеживания судов Bloomberg. Вся нефть идет на нефтеперерабатывающие заводы в США.

В пятницу в Венесуэлу прибыла делегация Госдепа США. Это первая такая миссия после военной операции, проведенной Вашингтоном. Цель визита - оценить перспективы восстановления работы американского посольства в Каракасе. В команду Госдепа вошли американские дипломаты и представители подразделения по делам Венесуэлы, которое базируется в Колумбии. Также в составе миссии исполняющий обязанности посла США в Колумбии, Джон Макнамара.

Газета The Wall Street Journal сообщала, что власти США рассчитывают получить полный контроль над венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA. Таким образом, президент Дональд Трамп намерен обрушить цены на нефть до отметки в $50 за баррель.

Старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская в беседе со «Звездой» выразила мнение, что планы президента США Дональда Трампа сигнализируют о желании вернуть венесуэльскую нефть на американский рынок на своих условиях. Сейчас Трамп хочет добраться до той нефти, которая, как сообщается, уже присутствует в венесуэльских портах. Дальше она, по всей видимости, подлежит продаже на американском рынке, а доходы под присмотром США будут перенаправляться в Венесуэлу. Однако непонятно, как это будет происходить, отметила политолог.