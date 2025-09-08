Эксперт рассказал о возможности обмена ударами между США и Венесуэлой

Серьезных боевых действий между Соединенными Штатами и Венесуэлой не ожидается, однако возможен обмен ударами. Об этом рассказал «Звезде» военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, после этого состоится сделка, в которой выиграют и президент США Дональд Трамп, и глава Венесуэлы Николас Мадуро.

«У Венесуэлы есть чем ответить в случае обмена ударами. У нее есть комплексы береговой обороны "Бал-Э", вооруженные противокорабельными ракетами Х-35Э. Минимальная цель, с которой она работает, это эсминец. А мы говорим о трех эсминцах. То есть в принципе если эти эсминцы подойдут на расстояние удара, то береговые комплексы обороны могут по ним ответить», - отметил специалист.

Леонков добавил, что главные претензии американцев связаны с венесуэльской нефтью, а не с наркокартелем. Несмотря на санкции, американская фирма Chevron уже получила разрешение от конгресса загружать танкеры венесуэльской нефтью. Единственное, что может привести к серьезному конфликту между Венесуэлой и США, - это нефтяное месторождение на шельфовом блоке Stabroek в Гайане.

Ранее стало известно, что Николас Мадуро стягивает 25 тысяч военных к границе с Колумбией, а США направили корабли ВМС и перебросили авиацию для борьбы с наркотрафиком. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США поразили судно, которое перевозило наркотики из Венесуэлы, при этом погибли 11 наркоторговцев.