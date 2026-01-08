МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
США хотят получить контроль над нефтяной госкомпанией Венесуэлы PDVSA

Получив контроль над добычей и реализацией венесуэльской нефти, администрация Дональда Трампа рассчитывает снизить цены на углеводороды до $50 за баррель.
Ян Брацкий 08-01-2026 07:37
© Фото: Jesus Vargas dpa Global Look Press

Власти США рассчитывают получить полный контроль над венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA. Таким образом, президент Дональд Трамп намерен обрушить цены на нефть до отметки в $50 за баррель, пишет газета The Wall Street Journal.

«Трамп и его советники планируют масштабную инициативу по доминированию над нефтяной промышленностью Венесуэлы на годы вперед <...> его усилия могут помочь снизить цены на нефть до желаемого им уровня в $50 за баррель», - говорится в публикации.

Администрация Белого дома разрабатывает планы, согласно которым Вашингтон сможет управлять всей нефтедобычей в Западном полушарии. Кроме того, Штаты будут работать над созданием совместных с PDVSA предприятий.

Помимо этого, Трамп и его администрация намерены вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай, говорится в публикации. Некоторые опрошенные изданием эксперты полагают, что действия Трампа могут серьезно повлиять на прибыльность добычи углеводородов и уничтожить сланцевую индустрию в самих Соединенных Штатах.

Накануне стало известно, что США начали торговать венесуэльской нефтью на мировом рынке. Торговля осуществляется в интересах Вашингтона, Каракаса и американских союзников, отметили в национальном Минэнерго. Деньги от продажи венесуэльской нефти поступают на американские счета и в контролируемые Вашингтоном банки по всему миру. В дальнейшем вырученные средства якобы должны пойти «на пользу американцам и венесуэльцам», говорится в заявлении администрации Белого дома.

#в стране и мире #сша #Трамп #нефть #венесуэла #Белый дом #PDVSA
