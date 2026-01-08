США хотят получить контроль над нефтяной госкомпанией Венесуэлы PDVSA

Власти США рассчитывают получить полный контроль над венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA. Таким образом, президент Дональд Трамп намерен обрушить цены на нефть до отметки в $50 за баррель, пишет газета The Wall Street Journal.

«Трамп и его советники планируют масштабную инициативу по доминированию над нефтяной промышленностью Венесуэлы на годы вперед <...> его усилия могут помочь снизить цены на нефть до желаемого им уровня в $50 за баррель», - говорится в публикации.

Администрация Белого дома разрабатывает планы, согласно которым Вашингтон сможет управлять всей нефтедобычей в Западном полушарии. Кроме того, Штаты будут работать над созданием совместных с PDVSA предприятий.

Помимо этого, Трамп и его администрация намерены вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай, говорится в публикации. Некоторые опрошенные изданием эксперты полагают, что действия Трампа могут серьезно повлиять на прибыльность добычи углеводородов и уничтожить сланцевую индустрию в самих Соединенных Штатах.

Накануне стало известно, что США начали торговать венесуэльской нефтью на мировом рынке. Торговля осуществляется в интересах Вашингтона, Каракаса и американских союзников, отметили в национальном Минэнерго. Деньги от продажи венесуэльской нефти поступают на американские счета и в контролируемые Вашингтоном банки по всему миру. В дальнейшем вырученные средства якобы должны пойти «на пользу американцам и венесуэльцам», говорится в заявлении администрации Белого дома.