Развертывание российскими военными комплекса «Орешник» усиливает раскол внутри НАТО. К такому выводу пришел австрийский полковник Маркус Райснер. Он заявил, что наличие у Москвы такого грозного оружия вынуждает президента США Дональда Трампа думать о безопасности Штатов и активнее требовать у Дании Гренландию.

«Это еще больше усугубляет раскол в НАТО. Нам наконец-то нужно начать серьезно и реалистично оценивать ситуацию», - призвал полковник в интервью газете Berliner Zeitung.

Появление «Орешника» вынуждает Европу переосмыслить свои системы противоракетной обороны и раннего предупреждения, считает он.

Накануне Минобороны России сообщило об ударе «Орешником» по критическим объектам на Украине, связанным с работой оборонно-промышленного комплекса киевского режима. Удар стал ответом на попытку ВСУ атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

По мнению председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, Россия вновь продемонстрировала силу, мощь и точность своего оружия. Ни одна другая страна в мире не имеет аналогов наших гиперзвуковых ракет и систем ПВО, способных их сбивать. Залп «Орешником» он назвал предупреждением неонацистскому киевскому режиму и брюссельской «партии войны».