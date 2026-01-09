Предупреждение и испытание: как на Западе восприняли удар «Орешником»

Скорость и частота попадания ракет - сразу шесть сполохов всего лишь за 5 секунд - сразу же породили предположение, что Россия вновь применила «Орешник». По оценке командования украинских ВВС «Запад», скорость полета ракет - 13 тысяч километров в час, или 3,5 км в секунду, в 10 раз больше скорости звука.

Траектория его полета проходит за пределами атмосферы, а средств перехвата таких ракет у Киева просто нет, пишет бразильская пресса. В Минобороны заявили, что цели пуска успешно достигнуты. Сразу после попадания ракет раздаются взрывы.

В заявлении Минобороны говорится, что массированный удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, включая подвижный грунтовый ракетный комплекс «Орешник», нанесен в ответ на попытку ударов Киева по резиденции Владимира Путина в Новгородской области незадолго до Нового года. По данным ведомства, поражены цеха по производству беспилотников, а также обеспечивающие работу украинского ОПК объекты энергетики. В украинских околовоенных Telegram-каналах пишут, что целью удара «Орешника» стал город Стрый в 70 километрах от Львова. А вернее - расположенное там Стрыйское газовое месторождение, а также подземное Бильче-Волыцко-Угерское хранилище газа.

«Это огромное хранилище, там сосредоточено до 40% всех запасов газа, которые есть на Украине. Оно находится глубоко под землей, и только боеголовки "Орешника", которые летят с гиперзвуковой скоростью до 10 махов, могли пробить и бетон, и земляной покров, и взорваться внутри этого газового хранилища и уничтожить все запасы газа, которые там находились», - говорит военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Добыча газа на Украине в 2025 году в результате российских ударов сократилась примерно на 40%, сообщил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

«Теперь выбивают крупнейшее подземное хранилище. Остается буквально только импорт. Но если будет в Европе холодно, то у них лишних объемов для поставок Украине не будет», - говорит он.

Удар по самой западной части Украины особенно остро восприняли в Молдавии, официально отказавшейся от закупок российского газа. Президент Майя Санду обвиняет Москву в попытке запугать Европу и заявляет об опасности приближения войны к ее границам.

В украинском МИДе призывают созвать заседание Совбеза ООН, а министр Сибига называет удар «Орешником» испытанием для НАТО. Как предупреждение США и Европе расценила удар глава Евродипломатии Кая Каллас. Она поддержала требование Зеленского передать Киеву европейские средства ПВО.

Но для перехвата «Орешника» они бесполезны, напомнил Каллас переговорщик от России с Соединенными Штатами Кирилл Дмитриев. О том, что даже в неядерном оснащении применение «Орешника» сопоставимо с применением ядерного оружия, в Астане говорил и Владимир Путин. Впервые этот комплекс испытали в ноябре 2024 года при ударах по заводу «Южмаш» в Днепропетровской области. Но уже тогда, по словам президента, не исключали запуск «Орешника» на большее расстояние.

«Когда я говорю о совершенствовании, то это прежде всего значит поиграть между дальностью и боевой частью. Чем больше дальность, тем меньше боевая часть. Это достаточно мощные элементы, которые разогреваются до температуры 4 000 градусов. Не знаю, в интернете можно посмотреть, но на поверхности Солнца, по-моему, 5,6-6 тысяч градусов. Сопоставимо с температурой на поверхности Солнца. Кинетический удар, мощный удар, это как метеорит падает. Поражение очень серьезное: все, что находится в центре, превращается в пепел, разлагается на составляющие элементы, и поражаются объекты, находящиеся на глубине трех-четырех, может, даже больше этажей вниз. Причем это не просто этажи, а это укрепленные сооружения. Сила удара колоссальная», - рассказал глава государства.

За неделю до этого президент поручил приступить к серийному производству «Орешника». Символичным назвали и развертывание ракетной системы по просьбе Александра Лукашенко в Белоруссии.

На недавнем расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин заявил, что «Орешник» заступит на боевое дежурство уже к Новому году. За год до этого командующий РВСН Сергей Каракаев впервые публично артикулировал то, что до сих пор витало в воздухе.

«Исходя из поставленных задач и дальности действий данного оружия, оно может поражать цели на всей территории Европы», - отметил он.

CNN отмечает, что Россия пошла на повторное применение «Орешника» на фоне заявления Франции и Великобритании направить на Украину войска и разместить там свои базы в случае заключения мирного соглашения. Накануне Москва заявила, что будет расценивать их в таком случае как законные цели.

«Россия готова к завершению конфликта политико-дипломатическими методами и переговорным путем при условии устранения всех первопричин. Но если хунта и ее европейская группа поддержки продолжит войну до последнего украинца, у нас есть все ресурсы, чтобы добиться целей СВО на поле боя. И российские войска уже успешно их достигают шаг за шагом», - заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Кроме этого, без отопления и света после массированного удара России по объектам электроэнергетики Украины накануне вечером и ночью осталась и половина всех многоквартирных домов в Киеве. В городе перебои с водоснабжением. Мэр города Виталий Кличко даже призвал по возможности уехать из Киева. Параллельно с этим в результате обстрелов ВСУ свет погас в квартирах и домах полумиллиона жителей Белгорода. Там продолжаются восстановительные работы.