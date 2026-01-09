МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Слуцкий отметил «отрезвляющий эффект» на Западе от применения «Орешника»

Россия вновь продемонстрировала силу, мощь и точность русского оружия, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам.
Владимир Рубанов 09-01-2026 17:13
© Фото: Минобороны России

Россия применением «Орешника» ответила на террористическую атаку на госрезиденцию президента в Новгородской области 29 декабря и вновь продемонстрировала силу, мощь и точность русского оружия. Об этом «Звезде» заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Ни одна страна в мире не имеет не только подобных аналогов гиперзвуковых ракет, но и систем ПВО, способных сбить или перехватить "Орешник". Это предупреждение для неонацистского киевского режима, который не оставляет попыток государственного террора против - самое страшное - мирных жителей, как это произошло в новогоднюю ночь в Херсонской области. Это предупреждение и для брюссельской "партии войны"», - подчеркнул он.

По словам депутата, Россия готова к завершению конфликта политико-дипломатическими методами и переговорным путем при условии устранения всех первопричин.

«Но если хунта и ее европейская группа поддержки продолжит войну до последнего украинца, у нас есть все ресурсы, чтобы добиться целей СВО на поле боя. И российские войска уже успешно их достигают шаг за шагом», - добавил Слуцкий.

Председатель комитета Госдумы по международным делам отметил, что глава МИД Украины Андрей Сибига потребовал решительных мер и созыва Совбеза ООН, представитель ЕК Анита Хиппер назвала наш ответный удар «предупреждением» и пообещала продолжить поддержку украинского режима.

«Но вместе с тем мы видим и отрезвляющий эффект: премьер Италии Джорджа Мелони вслед за президентом Франции Эммануэлем Макроном вдруг заявила, что "настало время говорить с Россией". Думаю, после таких демонстраций российской военной мощи в западноевропейских странах число "камикадзе" поубавится. Трамп также дает явно понять, что не намерен вступать в прямой конфликт с Москвой. Правда на нашей стороне. Как и сила русского оружия!» - заключил Слуцкий.

Сегодня ночью российская армия нанесла массированный удар по территории Украины в ответ на атаку на резиденцию президента в Новгородской области. Использовалось высокоточное оружие, включая «Орешник» и ударные беспилотники. Цели удара - объекты производства БПЛА и энергетической инфраструктуры. Минобороны предупредило о дальнейших ответах на любые террористические действия Украины.

#Франция #Украина #италия #сша #Европа #конфликт #наш эксклюзив #леонид слуцкий #ракеты "Орешник"
