Аренды недостаточно: Трамп объяснил, зачем ему Гренландия

По мнению президента США, остров необходим для обеспечения национальной безопасности.
Виктория Бокий 10-01-2026 00:47
© Фото: Olaf Krüger, image BROKER.com, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия необходима Соединенным Штатам для обеспечения национальной безопасности. Об этом он рассказал руководителям американских нефтяных компаний в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что одной аренды автономной датской территории недостаточно. Кроме того, американский глава добавил, что «защищают именно собственность, а не аренду».

«Когда мы владеем территорией, мы ее защищаем, а аренду не защищают. Ее нужно иметь именно в собственности… Нам придется защищать Гренландию», - отметил лидер США.

Ранее Трамп допускал возможность, что перед ним встанет выбор – контроль над Гренландией или сохранение НАТО. Как передавало агентство Reuters, американские власти готовы заплатить гренландцам за отделение от Дании. Уточняется, что выплаты могут составлять от 10 тысяч до 100 тысяч долларов на человека.

Накануне газета Berlingske сообщало, что датские военные, согласно указу от 1952 года, обязаны открывать огонь без предупреждения и дополнительных приказов в случае вторжения на территорию страны. Это означает, что ВС Дании в Гренландии придется открывать огонь в случае атаки американских войск.

