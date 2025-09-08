На Украине объявили в розыск певца Тимати

На Украине объявили в розыск российского певца Тимура Юнусова, известного как Тимати. Данные о нем появились в базе Службы безопасности Украины (СБУ) более двух месяцев назад, еще 1 июля. Кроме этого, артиста внесли в базу «Миротворец».

Месяцем ранее, в июне, его заочно обвинили в нарушении порядка въезда на Украину. Как сообщает РИА Новости, Тимати считают виновным в посягательстве на независимость и территориальную целостность этой страны.

В розыске СБУ числятся официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, певец Николай Басков и другие россияне. А украинское МВД ранее разыскивало патриарха Московского и всея Руси Кирилла.