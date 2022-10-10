СБУ объявила в розыск замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева
Решение принято украинской стороной якобы из-за «посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
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Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева.
Сообщается, что решение украинской стороной принято якобы в связи с «посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Об этом говорится на сайте «Московского комсомольца» со ссылкой на базу данных МВД Украины.
Ранее Медведев отметился личной оценкой утренних ударов РФ по объектам военного управления Украины, связи и энергетики, о которых заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности. Медведев заявил о необходимости полноценного демонтажа политического режима Украины, который представляет угрозу России.