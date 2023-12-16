СК возбудил дело после объявления в розыск на Украине патриарха Кирилла

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Следственный комитет России провел расследование по факту незаконного привлечения патриарха Московского и всея Руси Кирилла к уголовной ответственности и поручил разыскать причастных к этому представителей СБУ и МВД Украины. Об этом сообщили в СК России.

«Председатель СК России поручил принять меры к розыску должностных лиц ведомств Украины в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности Святейшего Патриарха Московского и всея Руси», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По итогу СКР было заведено уголовное дело по статье 299 УК, по которой предусматривается до десяти лет лишения свободы. Решение о розыске украинских должностных лиц принял председатель СК России Александр Бастрыкин.

Об объявлении МВД Украины в розыск главы РПЦ стало известно накануне, 15 декабря, основанием для этого решения стало обвинение со стороны Службы безопасности Украины. Известно, что патриарх обвиняется в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».