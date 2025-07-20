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СБУ объявила Баскова в розыск

Артиста обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины.
Глеб Владовский 2025-07-20 08:00:27
© Фото: Shatokhina Natalia news.ru Globallookpress

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила Народного артиста России Николая Баскова в розыск. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные.

«Баскову заочно предъявили обвинения якобы в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также избрали меру пресечения. На Украине певцу грозит заключение под стражу», - пишет 360.ru.

Уточняется, что исполнитель песен находится в розыске с марта 2022 года. Кроме того, с 2017 года он числится в базе данных «Миротворца»*. Отмечается, что Басков - первый российский деятель, которому заочно предъявили обвинения.

Ранее сообщалось, что актер Михаил Ефремов попал в базу данных «Миротворца»* за время, которое был в тюрьме.

* - Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.

#Украина #СБУ #Розыск #Миротворец #николай басков
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