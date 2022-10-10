СБУ потеряла и объявила в розыск официального представителя МИД России Марию Захарову

По сведениям СМИ, информация о розыске Марии Захаровой размещена в базе данные МВД Украины.

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Служба безопасности Украины объявила в розыск официального представителя МИД России Марию Захарову. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на базу данных украинского МВД, размещенную на портале госорганов страны.

Из карточки Марии Захаровой следует, что ее розыск ведется с 14 марта 2022 года, даты «зникнення», то есть исчезновения.

Ранее Захарова едко прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского с призывом нанести «превентивные» ядерные удары по России.